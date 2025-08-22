Så många brott anmäldes i kommunen – Stöld och skadegörelsebrott i topp

Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.

Utöver de misstänkta brotten har polisen också hanterat 42 övriga ärenden i kommunen under samma period. Statistiken bygger på polisens så kallade dygnslistor, där anmälningar från hela landet registreras. Vissa kategorier, som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar, sexualbrott samt brott mot skyddslagen och terroristbrott, lämnas inte ut av polisen och ingår därför inte i underlaget.

Stöld och skadegörelse vanligast

Sett till den senaste månaden har 616 misstänkta brott registrerats i kommunen. Stöld utan inbrott är den vanligaste brottskategorin med 37 anmälningar, följt av skadegörelse med 21 fall.

I statistiken för vecka 33 finns även ett anmält mordförsök i kommunen.