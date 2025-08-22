Foto: Jamshid Jamshidi

Så många brott anmäldes i kommunen – Stöld och skadegörelsebrott i topp

Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.

Utöver de misstänkta brotten har polisen också hanterat 42 övriga ärenden i kommunen under samma period. Statistiken bygger på polisens så kallade dygnslistor, där anmälningar från hela landet registreras. Vissa kategorier, som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar, sexualbrott samt brott mot skyddslagen och terroristbrott, lämnas inte ut av polisen och ingår därför inte i underlaget.

Stöld och skadegörelse vanligast
Sett till den senaste månaden har 616 misstänkta brott registrerats i kommunen. Stöld utan inbrott är den vanligaste brottskategorin med 37 anmälningar, följt av skadegörelse med 21 fall.

I statistiken för vecka 33 finns även ett anmält mordförsök i kommunen.

Källa: Newsworthy

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Bedrägeriförsök i Märsta

Nyheter En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Extra

Biljakt tog stopp i Sigtuna

Nyheter Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Nyheter SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Vanligaste brotten i sommar

Nyheter Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

Många fall av stöld och inbrott i kommunen

Nyheter Polisen registrerade 142 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 31. Av dessa ska 77 brott ha begåtts under veckan, medan övriga avser händelser vid en tidigare tidpunkt.

