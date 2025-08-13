Så många behövde ambulansvård under juli

SOS Alarm tog i juli emot 581 samtal om vårdbehov i Sigtuna kommun. Det ligger nära det historiska snittet för månaden, som är 568 samtal.
Juli är vanligtvis en normal månad när det gäller antalet vårdrelaterade 112-samtal i kommunen. December är den månad då flest samtal brukar ringas in, medan april historiskt sett har varit lugnast.
Även i Stockholms län var juli en normal månad sett till vårdärenden. Norrtälje kommun hade flest samtal i relation till invånarantal. – Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juli, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
Under juli har det även varit kris i ambulanssjukvården där det under några dagar saknats bemanning i Märsta. Något som märsta.nu och andra medier rapporterat om.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.