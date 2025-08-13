Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Så många behövde ambulansvård under juli

SOS Alarm tog i juli emot 581 samtal om vårdbehov i Sigtuna kommun. Det ligger nära det historiska snittet för månaden, som är 568 samtal.

Juli är vanligtvis en normal månad när det gäller antalet vårdrelaterade 112-samtal i kommunen. December är den månad då flest samtal brukar ringas in, medan april historiskt sett har varit lugnast.

Även i Stockholms län var juli en normal månad sett till vårdärenden. Norrtälje kommun hade flest samtal i relation till invånarantal.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juli, säger Peter Bergström på SOS Alarm.

Under juli har det även varit kris i ambulanssjukvården där det under några dagar saknats bemanning i Märsta. Något som märsta.nu och andra medier rapporterat om.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

