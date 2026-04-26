Så många anmäler till Konsumentverket i kommunen

Anmälningar till Konsumentverket ökat nationellt men i Sigtuna kommun ligger antalet kvar på samma nivå som tidigare år.

Antalet anmälningar till Konsumentverket ökade i Sverige under 2025. Totalt registrerades drygt 30 000 ärenden, en ökning med omkring tolv procent jämfört med året innan, enligt Newsworthy.

I Sigtuna kommun ligger antalet anmälningar kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Drygt 70 anmälningar kom in från privatpersoner under 2025, enligt Newsworthy. Siffran kan dock vara något högre eftersom en del anmälningar saknar uppgift om kommun.

Den vanligaste orsaken till att anmäla är vilseledande marknadsföring, både nationellt och i Sigtuna, enligt Newsworthy. Det handlar till exempel om erbjudanden som inte stämmer överens med verkligheten eller otydliga villkor.

Bland de mest anmälda branscherna finns kläder och mobiltelefoni. Även i Sigtuna märks klädbranschen tydligt i statistiken, enligt Newsworthy.

Nationellt sticker vissa aktörer ut med många anmälningar, men det betyder inte automatiskt att företag gjort fel. Uppgifterna används främst för att upptäcka mönster och identifiera problem på marknaden, enligt Newsworthy. Konsumentverket gör sedan egna bedömningar av vilka ärenden som ska granskas vidare.