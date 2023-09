Så många älgar skjuts i kommunen

Antalet älgar som skjuts i Stockholms län har minskat betydligt, och avskjutningsmålen har också minskat inför den kommande jaktsäsongen.

Under säsongen 2020/2021 fälldes 903 älgar i länet, medan det följande året endast fälldes 738 älgar, en minskning med 18 procent rapporterar Newsworthy. Nationellt sett minskade även antalet fällda älgar från över 82 800 under säsongen 2020/2021 till drygt 63 000 året efter.

Avskjutningsmålen nådde sitt länsvisa mål under förra årets jakt, men i fyra av åtta områden i Stockholms län misslyckades man med att uppnå målen. Inför den kommande jaktsäsongen har avskjutningsmålen minskats till drygt 700 älgar jämfört med knappt 800 året innan. Den lägsta fyllnadsgraden bland områden som administreras av länsstyrelsen i Stockholms län uppmättes i Södertälje, där endast 58 av 75 älgar fälldes.

Det område i länet med högst älgavskjutning per hektar under föregående år var Norrtälje Norra, med 2,4 älgar per 1 000 hektar och totalt 302 fällda älgar. I Sigtuna kommun omfattade två älgförvaltningsområden. I Vallentuna/Närtuna-området fälldes 90 älgar förra året, motsvarande 1,7 älgar per 1 000 hektar, medan Sigtuna-området hade en avskjutning på 0,8 älgar per 1 000 hektar, med totalt 38 fällda älgar, jämfört med 47 året innan.