Så gick det för Skånela i dubbelmötet mot Lugi

I lördags var det dubbelmöte mellan Skånela-Lugi i både herr- och damallsvenskan.
Under lördagen möttes Skånela IF och LUGI HF i både dam- och herrallsvenskan i handboll i Vikingahallen i Märsta. I damernas match slutade det med en förlust för Skånela, som trots hemmalagets insats fick se LUGI vinna med 40–29. Herrarna stod för en mer dramatisk uppgörelse där Skånela IF, som varit obesegrade inför matchen, lyckades hålla undan och vinna med 33–30. Det var femte raka segern och fortsatt serieledning för herrarna.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.