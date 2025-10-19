Så gick det för Skånela i dubbelmötet mot Lugi

I lördags var det dubbelmöte mellan Skånela-Lugi i både herr- och damallsvenskan.

Under lördagen möttes Skånela IF och LUGI HF i både dam- och herrallsvenskan i handboll i Vikingahallen i Märsta. I damernas match slutade det med en förlust för Skånela, som trots hemmalagets insats fick se LUGI vinna med 40–29. Herrarna stod för en mer dramatisk uppgörelse där Skånela IF, som varit obesegrade inför matchen, lyckades hålla undan och vinna med 33–30. Det var femte raka segern och fortsatt serieledning för herrarna.