Så gick det för Schaeffler under första halvåret

Schaeffler, som har verksamhet i Arlandastad, redovisar minskad omsättning under första halvåret 2025.

Omsättningen landade på 11,8 miljarder euro, vilket är en nedgång med 2,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol, räknat i fasta växelkurser. Bakom minskningen ligger främst svagare resultat i Europa och Kina, medan Nord- och Sydamerika samt Asien ökade något.

Vinsten före engångskostnader uppgick till 482 miljoner euro, något lägre än i fjol, men rörelsemarginalen ligger kvar på omkring 4 procent. Enligt företagsledningen har Schaeffler fortsatt att utvecklas stabilt trots ett tufft marknadsläge, mycket tack vare en ny struktur med fyra produktinriktade divisioner.

En ljuspunkt är affärsområdet för eldrivna fordon, E-Mobility, där omsättningen ökade med 9,7 procent till 2,4 miljarder euro. Ökningen beror på ökad produktion av elektrifierade fordon, särskilt i Europa och Amerika. Ordervärdet för E-Mobility låg på 4,6 miljarder euro under det första halvåret. Förlusten inom området minskar också, och rörelsemarginalen har förbättrats tydligt jämfört med samma period förra året.