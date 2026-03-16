Så gick det för Källstrand på Dutch open

Under helgen genomfördes den 53:e upplagan av Dutch Open i Eindhoven, en högt rankad världstävling med deltagare från hela världen.
Från Kim Taekwondo var det endast senioren Izabella Källstrand som tävlade. Hon är landslagsklar och planerad att delta i EM i maj. Tävlingshelgen blev dock inte som planerat för Izabella, som åkte ut i sin första match mot en tävlande från Polen. Klubben fokuserar nu på att optimera hennes form och prestation under de kommande två månaderna inför EM.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.