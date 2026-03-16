Izabella Källstrand i NederländernaFoto: Insändarbild/Kim Taekwondo

Så gick det för Källstrand på Dutch open

Under helgen genomfördes den 53:e upplagan av Dutch Open i Eindhoven, en högt rankad världstävling med deltagare från hela världen.

Från Kim Taekwondo var det endast senioren Izabella Källstrand som tävlade. Hon är landslagsklar och planerad att delta i EM i maj. Tävlingshelgen blev dock inte som planerat för Izabella, som åkte ut i sin första match mot en tävlande från Polen. Klubben fokuserar nu på att optimera hennes form och prestation under de kommande två månaderna inför EM.

Av redaktion@marsta.nu

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

damallsvenskan

Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.