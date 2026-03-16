Så gick det för Källstrand på Dutch open

Under helgen genomfördes den 53:e upplagan av Dutch Open i Eindhoven, en högt rankad världstävling med deltagare från hela världen.

Från Kim Taekwondo var det endast senioren Izabella Källstrand som tävlade. Hon är landslagsklar och planerad att delta i EM i maj. Tävlingshelgen blev dock inte som planerat för Izabella, som åkte ut i sin första match mot en tävlande från Polen. Klubben fokuserar nu på att optimera hennes form och prestation under de kommande två månaderna inför EM.