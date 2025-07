Så gick det för bygdens lag på Gothia Cup

Flera lokala lag har representerat Sigtuna kommun i årets Gothia Cup – världens största ungdomsturnering i fotboll – med blandade resultat men stort engagemang och internationella möten.

Sigtuna IF deltog med tre lag på pojksidan. I P14 ställdes laget mot motstånd från både Sverige och utlandet i grupp 33, där man slutade fyra efter matcher mot Iconz Elite (USA), Skeid 2 (Norge) och Torns IF 2 (Sverige). Laget gick vidare till B-slutspelet men åkte ut i 1/64-final mot franska JSC Pitray-Olier Paris 1 med 0–4.

I P15 deltog föreningen med två lag. Sigtuna IF 1 placerades i grupp 46 tillsammans med Ascot United FC (England), Ordin FC (Norge) och Gustavsbergs IF 1. Laget tog sig vidare till B-slutspelet som trea i gruppen och nådde ända till kvartsfinal, där det blev förlust med 0–2 mot Öjersjö IF 1.

Sigtuna IF 2 spelade i grupp 47 mot bland andra Singapore Sports School och Oppsal IF (Norge). Efter fjärdeplats i gruppen tog sig laget till B-slutspelet men föll i 1/64-final mot Lindsdals IF med hela 0–8.

FC Arlanda har också deltagit med lag i både P17 och P18. I P17-gruppen mötte laget bland andra Dallas Texans SC (USA) och Vallens IF. Efter fjärdeplats i gruppen tog de sig vidare till B-slutspelet där de förlorade en målrik 1/32-final mot Grand Ouest Élite 47 (Frankrike) med 7–8.

I P18 nådde Arlanda längre. Laget spelade i grupp 14 mot bland andra Sporting Supreme och JSC Pitray-Olier Paris 2 och slutade trea. I B-slutspelet tog man sig till åttondelsfinal men förlorade där med 1–2 mot Finlandia Pallo AIF.

På flicksidan deltog SigtunaMärsta United FK med två lag. I F15 spelade de i en internationell grupp med U. de Chile, Prep Schools Girls (England), Mjölby AI/FF och Älvsborg FF. Laget slutade fyra i gruppen och gick till B-slutspel där det tog stopp i 1/32-final mot Särö Kullavik IF (1–3).

I F16 mötte de bland andra Bauleni United SA (Zambia) och SK Djerv 1919 (Norge). Även här blev det en fjärdeplats i gruppen. I slutspelet tog sig laget till åttondelsfinal, där man förlorade knappt med 0–1 mot Västerås SK Fotboll.

Trots att ingen av de lokala lagen nådde finalspel blev Gothia Cup en vecka fylld av erfarenheter, samspel och möten över nationsgränserna för ungdomarna från Sigtuna kommun.

