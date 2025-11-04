Så blir Pontus Groups nya krog vid XPO

I den tidigare McDonalds-fastigheten kommer Pontus Frithiof öppna upp en ny krog. Krogen är en del av satsningen på en av Sveriges största laddstationer.

Pontus Group fortsätter att expandera och planerar en ny satsning i hjärtat av Arlandastad. Den nya restaurangen och caféet ska ligga intill en av Sveriges största laddplatser för elbilar, med omkring 100 laddstationer.

Etableringen blir en modern mötesplats för resenärer, pendlare och närboende – en plats att stanna till på för mat, kaffe eller arbete i en trivsam miljö. Konceptet kombinerar Pontus Groups gastronomi med fokus på kvalitet, tillgänglighet och flexibla öppettider.

Bakom samarbetet står Pontus Group och Arlandastad Group, som ser satsningen som ett viktigt tillskott i området där behovet av matställen ökar i takt med utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Lokalerna utformas av inredningsarkitekt Linn Gannås på Gaia Studio och ska präglas av modern design och hög komfort. Öppningen planeras till första kvartalet 2026, enligt Arlandastad Group.