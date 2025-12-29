Foto: Håll Sverige Rent/ Mikael Drackner

Så blir nyårsskräpet enklare att ta hand om

Nyårsfirandet är kul, men efteråt lämnas ofta skräp kvar som stör många svenskar.

En undersökning visar att över hälften irriterar sig på fyrverkerirester, nära fyra av tio stör sig på flaskor och burkar, och var tredje på dumpade julgranar. Håll Sverige Rent tipsar om hur du enkelt tar hand om nyårsskräpet: raketer som brunnit ut slängs som brännbart, tomtebloss efter att de svalnat, glasflaskor i glasåtervinningen och metallkorkar i metallåtervinningen. Svävande lyktor, marschaller, konfetti och partyhattar sorteras enligt samma principer.

Topplista över skräpet som stör mest:
Fyrverkerirester – 55 %
Champagneflaskor, ölburkar och korkar – 39 %
Dumpade julgranar – 35 %
Partyglas eller annan engångsplast – 26 %
Matrester – 21 %

Av redaktion@marsta.nu

