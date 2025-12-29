Så blir nyårsskräpet enklare att ta hand om

Nyårsfirandet är kul, men efteråt lämnas ofta skräp kvar som stör många svenskar.
En undersökning visar att över hälften irriterar sig på fyrverkerirester, nära fyra av tio stör sig på flaskor och burkar, och var tredje på dumpade julgranar. Håll Sverige Rent tipsar om hur du enkelt tar hand om nyårsskräpet: raketer som brunnit ut slängs som brännbart, tomtebloss efter att de svalnat, glasflaskor i glasåtervinningen och metallkorkar i metallåtervinningen. Svävande lyktor, marschaller, konfetti och partyhattar sorteras enligt samma principer.
Topplista över skräpet som stör mest: Fyrverkerirester – 55 % Champagneflaskor, ölburkar och korkar – 39 % Dumpade julgranar – 35 % Partyglas eller annan engångsplast – 26 % Matrester – 21 %
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.