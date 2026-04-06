Fasaden föreslås bli grönFoto: Sigtuna kommun
Det blir en arena i två våningar.Foto: Sigtuna kommun
Arenan har läktare på båda sidor om planen.Foto: Sigtuna kommun
Här kommer den att placeras - intill Vikingahallen.Foto: Sigtuna kommun

Så blir nya handbollsarenan

Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Den nya arenan beräknas kosta omkring 140 miljoner kronor. Enligt de skisser som finns handlar det om en byggnad med träfasad, anpassad för elithandboll. Arenan planeras med läktare på båda sidor. I nuläget rör det sig om tidiga skisser och inga färdiga illustrationer finns framtagna.

Bakgrunden är att Skånela IF behöver uppfylla förbundets krav för spel i högsta serien på hemmaplan i Märsta. I dag krävs annars dispens för att kunna spela matcher.
– Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, sa kommunstyrelsens ordförande till märsta.nu för några veckor sedan.

Parallellt planeras en upprustning av Vikingahallen som startar redan i sommar. Byggstart för den nya arenan är planerad till början av 2027 och målet är att den ska stå klar senast i början av 2028.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

