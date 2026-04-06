Så blir nya handbollsarenan

Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.
Den nya arenan beräknas kosta omkring 140 miljoner kronor. Enligt de skisser som finns handlar det om en byggnad med träfasad, anpassad för elithandboll. Arenan planeras med läktare på båda sidor. I nuläget rör det sig om tidiga skisser och inga färdiga illustrationer finns framtagna.
Bakgrunden är att Skånela IF behöver uppfylla förbundets krav för spel i högsta serien på hemmaplan i Märsta. I dag krävs annars dispens för att kunna spela matcher. – Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, sa kommunstyrelsens ordförande till märsta.nu för några veckor sedan.
Parallellt planeras en upprustning av Vikingahallen som startar redan i sommar. Byggstart för den nya arenan är planerad till början av 2027 och målet är att den ska stå klar senast i början av 2028.
Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.