Så blir nya busstorget i Sigtuna

Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)

Busstorget i Sigtuna stad rustas upp med fokus på tillgänglighet, trygghet och helhetsmiljö. Upprustningen omfattar bland annat ny plattsättning, taktila ledstråk fram till busshållplatserna samt en ny busskur och nya placeringar för skyltar.

Även belysningen förbättras och mer grönska tillförs området. Ett soprum i en närliggande fastighet flyttas i samband med arbetet. Markytan ska knytas samman med plattsättningen längs Stora gatan och Borgmästarängen för att skapa ett mer sammanhängande stadsrum.

Projektet tidigareläggs och genomförs med medfinansiering från Trafikverket. Enligt kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) är busstorget en central plats i staden och en viktig första mötespunkt för besökare. Han framhåller att målet är att skapa en trygg, tillgänglig och välkomnande miljö.