Så blir midsommarvädret

Midsommarafton ser ut att bjuda på ett väder som passar utmärkt för traditionellt firande i Sigtuna kommun.

Prognosen från SMHI visar växlande molnighet och temperaturer mellan 12 och 19 grader under dagen. Framåt eftermiddagen väntas temperaturen stiga till över 16 grader, och under kvällen håller sig värmen kvar – strax under 20 grader. Förutsättningarna är med andra ord goda för ett trevligt och vädermässigt stabilt midsommarfirande utomhus. Redan ikväll kan den som är intresserad se när midsommarstången kläs vid Lilla torget.