Foto: Magnus Granhagen

Så blir årets Vintermarknad i Valsta

På lördag hålls årets vintermarknad i Valsta centrum. Evenemanget arrangeras av Vi Är Valsta i samarbete med Sigtuna kommun och pågår mellan klockan 12 och 15.

Besökarna möts av marknadsstånd med hembakat, hantverk, närproducerad honung och andra produkter. Det bjuds även på glögg och pepparkakor. Under dagen erbjuds flera aktiviteter för barn. Åsnan Peppino finns på plats mellan klockan 13 och 15, och tomten delar ut julklappar mellan klockan 13 och 14. Det ordnas ponnyridning, dans på öppen scen tillsammans med danslärare från Kulturskolan samt gratis ansiktsmålning. Fritidsbanken och Brobygget lånar ut skridskor och hjälmar till den som vill åka på torget.

För vuxna finns även rabatter i vissa butiker, bland annat erbjuder Presentklippet sänkta priser på parfymer och julartiklar.

Av Erik Karlsson

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.