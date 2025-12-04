Så blir årets Vintermarknad i Valsta

På lördag hålls årets vintermarknad i Valsta centrum. Evenemanget arrangeras av Vi Är Valsta i samarbete med Sigtuna kommun och pågår mellan klockan 12 och 15.

Besökarna möts av marknadsstånd med hembakat, hantverk, närproducerad honung och andra produkter. Det bjuds även på glögg och pepparkakor. Under dagen erbjuds flera aktiviteter för barn. Åsnan Peppino finns på plats mellan klockan 13 och 15, och tomten delar ut julklappar mellan klockan 13 och 14. Det ordnas ponnyridning, dans på öppen scen tillsammans med danslärare från Kulturskolan samt gratis ansiktsmålning. Fritidsbanken och Brobygget lånar ut skridskor och hjälmar till den som vill åka på torget.

För vuxna finns även rabatter i vissa butiker, bland annat erbjuder Presentklippet sänkta priser på parfymer och julartiklar.