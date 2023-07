Så använder kommuninvånare mobilen

Tele2:s siffror visar vad kommuninvånarna gör med sin mobil när det gäller surf, sms eller samtal.

Sigtuna kommuns invånare har ingen utstickande trend när det gäller mobilsurf, sms eller samtal. I snitt går det åt 15 gb data i månaden per kommuninvånare vilket är några gig ifrån nynäshamnsborna som drar 19 gb i månaden. Täby har lägsta surfandet med 11 gb. När det gäller sms så skickas 65 sms i snitt per kommuninvånare, vilket ger en mittenplacering av de 26 kommunerna i länet. Flest sms per invånare skickas i Botkyrka med 74. Slutligen så så sker 181 samtal i månaden.

– Trenden är en fortsatt och tydlig ökning i förbrukningen av mobildata. Idag är vi uppkopplade större delen av vår vakna tid och för allt fler syften, i takt med att samhället digitaliseras. En del handlar naturligtvis fortsatt om kommunikation mellan personer – med nära, kära och kollegor. Men en allt större del handlar om nyttotjänster, e-handel, sökningar, administration eller underhållning som e-böcker och streaming, säger Karin Nygren, affärsansvarig privatmarknaden hos Tele2.

Kommuninvånare har det senaste året fått tillgång till 5G-nät, det är något som kan leda till användning av nya tjänster som krävs högre hastighet och bättre stabilitet. Användningen av mobilen är också en generationsfråga där det skiljer i användning mellan åldersgrupperna.