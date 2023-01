Så anmäler du potthålen

Det har uppstått en hel del potthål senaste veckorna med anledning av det milda vädret och både väg 263 och inne det lokala vägnätet förekommer potthålen.

Väg 263 har under flera veckor haft problem med potthål främst längs sträckan förbi Rävsta. Just väg 263, 255, 273 och E4:an är det Trafikverket som är ansvarig för och de lagar potthål efter att man anmält. Inne i det lokala vägnätet är det Sigtuna kommun. Kommunen får in en del rapportera om potthål. Just nu är det dock problematiskt a att laga dem eftersom lagningen inte blir bra vintertid.

– Vi är ute regelbundet och lagar. Ett problem är att det är svårare att laga hål på vintern. Vilket såklart rimmar dåligt med att det är den period då de uppstår som mest. Det har att göra med att det blir svårt att få lagningen att fästa ordentligt när det är blött, och även om vi värmer marken och hålet för att minska mängden fukt så räcker inte det för att det ska fästa riktigt bra. Det gör tyvärr att lagningarna vi gör vintertid snabbt kan slås upp igen, säger Michael Zingerman, chef för teknik- och gatudriftsenheten, Sigtuna kommun.

Prioriteringen när det ska lagas är större vägar med samhällsviktig trafik som bussgator. Större hål som kräver mer planering för att åtgärda märks ut för att varna bilisterna. Zingerman uppmanar kommuninvånare att anmäla potthål så fort de upptäcks. Utöver det är kommunen ute och inspekterar vägnätet. Felanmälan kan göras via kommunens app