S-toppar kritiserar Sigtuna kommuns hantering av familjehem efter avslöjande

Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.

Bakgrunden är Dagens ETC:s avslöjande i slutet av november om att Sigtuna kommun anlitat ett företag som enligt tidningen tjänat stora summor på verksamhet som beskrivs som olagliga HVB-hem, organiserade som familjehem. Enligt insändaren ska kommunen ha betalat omkring 1,2 miljoner kronor i månaden för placering av två barn, samtidigt som företaget bakom verksamheten haft personal som låst in barn, använt narkotika och haft domar för sexualbrott.

I insändaren uppges också att familjehemmen rekommenderats till kommunen via en konsult som senare visat sig ha kopplingar till det aktuella bolaget. Enligt skribenterna innebar detta att konsulten haft en dubbel roll som både beställare och utförare.

Skribenterna riktar skarp kritik mot att privata aktörer tillåts verka inom välfärdens kärnverksamheter och menar att detta leder till bristande kontroll och ökade kostnader. De framhåller att Socialdemokraterna i Sigtuna förespråkar att välfärden bedrivs i egen regi och att kommunens egen kapacitet för HVB-placeringar bör stärkas.

I insändaren lyfts även nationella förslag, bland annat ett nationellt familjehemsregister för att kunna svartlista oseriösa aktörer samt möjligheten för staten att ta över privata HVB-hem som drivs av kriminella aktörer. Förslagen har, enligt skribenterna, ännu inte genomförts av regeringen.

Insändaren avslutas med kritik mot Moderaterna och Sverigedemokraterna på både kommunal och nationell nivå, som enligt skribenterna prioriterar privata aktörers vinster framför barnens välfärd.