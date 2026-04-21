(S) presenterar valprogram – fokus på skola, jobb och trygghet
Socialdemokraterna i Sigtuna har beslutat om sitt valprogram inför valet 2026. Programmet bygger på tre prioriterade områden: skola, arbetsmarknad och trygghet.
Inom skolan föreslår partiet bland annat ökad lärartäthet, mindre klasser och tidigare stödinsatser. Även förskolan lyfts med förslag om mindre barngrupper. Gymnasiet ska enligt programmet stärka kopplingen till arbete och vidare studier, samtidigt som vuxenutbildningen föreslås byggas ut.
När det gäller arbetsmarknaden vill partiet att kommunen tar en mer aktiv roll för att få fler i arbete. Förslagen omfattar insatser som utbildning, praktik och samverkan med arbetsgivare, med särskilt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden och unga.
På trygghetsområdet innehåller programmet bland annat förslag om utökat förebyggande arbete, fler kameror och att Sigtuna ska bli ett eget lokalpolisområde.
