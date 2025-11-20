(S) kräver att avtal med konsultmäklare sägs upp efter granskning

Socialdemokraterna vill att avtalet med konsultmäklaren ITC avslutas efter uppgifter om ökande konsultkostnader.

Frågan aktualiserades i samband med ett inslag i Uppdrag granskning där omfattande brister i hanteringen av konsulter lyftes fram. I reportaget framkommer bland annat att konsulter anlitats i flera led via ITC, vilket skapat oklarheter kring ansvar och uppföljning. I ett fall var samma konsult både beställare och utförare. Granskningen visade också överfakturering samt exempel där ordinarie personal köpts ut och ersatts av konsulter.

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot kommunledningen.

– Moderaterna lovade ordning och reda. Istället ser vi nu hur de tillsammans med SD har skapat konsultkaos och skatteslöseri. Varje hårt intjänad skattekrona måste gå dit den gör mest nytta, inte i fickan på konsulter som lurar kommunen på pengar, säger oppositionsråd Marie Axelsson (S).

Hon menar att problemen är långvariga och berör flera delar av kommunen.

– Vi har i flera år varnat för det konsultkaos som vuxit fram i kommunen och drivit på för tjänster i egen regi. Istället har den moderatledda kommunledningen fortsatt slösa pengar på konsulter inom allt från kommunikation till kommunens socialtjänst. Det är ett problem som genomsyrar hela organisationen, säger Marie Axelsson (S).

På kommunstyrelsens sammanträde den 17 november presenterades även en intern granskning av konsultkostnaderna inom samhällsbyggnadskontoret. I den konstateras att ITC fakturerat fler timmar än avtalat och utan skriftliga ändringar, något som strider mot ramavtalets villkor.

Socialdemokraterna anser därför att avtalet med ITC bör sägas upp.