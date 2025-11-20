Marie Axelsson (S)Foto: Pressbild

(S) kräver att avtal med konsultmäklare sägs upp efter granskning

Socialdemokraterna vill att avtalet med konsultmäklaren ITC avslutas efter uppgifter om ökande konsultkostnader.

Frågan aktualiserades i samband med ett inslag i Uppdrag granskning där omfattande brister i hanteringen av konsulter lyftes fram. I reportaget framkommer bland annat att konsulter anlitats i flera led via ITC, vilket skapat oklarheter kring ansvar och uppföljning. I ett fall var samma konsult både beställare och utförare. Granskningen visade också överfakturering samt exempel där ordinarie personal köpts ut och ersatts av konsulter.

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot kommunledningen.
– Moderaterna lovade ordning och reda. Istället ser vi nu hur de tillsammans med SD har skapat konsultkaos och skatteslöseri. Varje hårt intjänad skattekrona måste gå dit den gör mest nytta, inte i fickan på konsulter som lurar kommunen på pengar, säger oppositionsråd Marie Axelsson (S).

Hon menar att problemen är långvariga och berör flera delar av kommunen.
– Vi har i flera år varnat för det konsultkaos som vuxit fram i kommunen och drivit på för tjänster i egen regi. Istället har den moderatledda kommunledningen fortsatt slösa pengar på konsulter inom allt från kommunikation till kommunens socialtjänst. Det är ett problem som genomsyrar hela organisationen, säger Marie Axelsson (S).

På kommunstyrelsens sammanträde den 17 november presenterades även en intern granskning av konsultkostnaderna inom samhällsbyggnadskontoret. I den konstateras att ITC fakturerat fler timmar än avtalat och utan skriftliga ändringar, något som strider mot ramavtalets villkor.

Socialdemokraterna anser därför att avtalet med ITC bör sägas upp.

Läs mer: Uppdrag granskning tillbaka i Sigtuna

Av Erik Karlsson

JO kritiserar Sigtuna kommun för hantering av personlig assistens

Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.

uppdrag granskning i Sigtuna

Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.