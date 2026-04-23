(S) efterlyser samling för polisstation

Socialdemokraterna i Sigtuna vill att kommunen ska bli ett eget lokalpolisområde. I en motion till kommunfullmäktige lyfter partiet behovet av ökad polisiär närvaro och ett närmare samarbete mellan polis och kommun.

I dag tillhör Sigtuna lokalpolisområde Sollentuna tillsammans med Upplands Väsby. Enligt motionen kan det vid utryckningar ta upp till 30 minuter för polis att nå Märsta i rusningstrafik, och ännu längre till landsbygden. Samtidigt pekar partiet på att kommunen ligger högt i statistik kring bland annat narkotikahandel, ungdomsvåld och våld i nära relationer.

Flera partier har tidigare lyft behovet av en polisstation i kommunen. Socialdemokraterna menar dock att det inte är tillräckligt.

– Det räcker inte med att önska en polisstation om kommunen ska bli tryggare, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

I stället vill partiet att Sigtuna blir ett eget lokalpolisområde, vilket enligt dem skulle kunna ge en mer kontinuerlig närvaro och bättre samverkan med exempelvis socialtjänsten.

Eftersom beslutet ligger hos Polismyndigheten har Socialdemokraterna också vänt sig till rikspolischefen med en begäran om möte i frågan. Partiet vill samtidigt att samtliga partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom linjen.