Ryanair öppnar nya vinterlinjer från Arlanda – inrikesflyg skrotas

Ryanair med bas på Arlanda och ett omfattande linjenät av internationella rutter lägger till även Sarajevo från Arlanda.

Ryanair stärker sitt utbud från Arlanda inför vintersäsongen 2025. Totalt lanseras åtta nya flyglinjer från svenska flygplatser – däribland en ny rutt mellan Stockholm och Sarajevo.

Med satsningen kommer lågprisbolaget att ha 48 linjer från fem svenska flygplatser och runt 400 avgångar i veckan. För Arlandas del innebär det fler internationella destinationer, men inga inrikesresor.

Enligt Ryanairs marknadsdirektör Dara Brady är den svenska inrikesmarknaden för svår att få lönsam.

– Det kräver hög frekvens och stora volymer. Med stigande flygplatsavgifter är de helt enkelt inte lika attraktiva som våra internationella rutter, säger han.