Foto: Ryanair

Ryanair öppnar nya vinterlinjer från Arlanda – inrikesflyg skrotas

Ryanair med bas på Arlanda och ett omfattande linjenät av internationella rutter lägger till även Sarajevo från Arlanda.

Ryanair stärker sitt utbud från Arlanda inför vintersäsongen 2025. Totalt lanseras åtta nya flyglinjer från svenska flygplatser – däribland en ny rutt mellan Stockholm och Sarajevo.

Med satsningen kommer lågprisbolaget att ha 48 linjer från fem svenska flygplatser och runt 400 avgångar i veckan. För Arlandas del innebär det fler internationella destinationer, men inga inrikesresor.

Enligt Ryanairs marknadsdirektör Dara Brady är den svenska inrikesmarknaden för svår att få lönsam.
– Det kräver hög frekvens och stora volymer. Med stigande flygplatsavgifter är de helt enkelt inte lika attraktiva som våra internationella rutter, säger han.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Norwegian med rekordsommar – starkt resande från Arlanda

Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.

Taxfree på Arlanda ofta dyrare än nätbutiker

Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.

SAS satsar på ny flygplansflotta

Näringsliv SAS har beställt 45 nya jetflygplan av modellen Embraer E195-E2, med möjlighet att köpa ytterligare 10. En satsning som kan få påverkan på inrikesflyget i Sverige för SAS med omfattande verksamhet på Arlanda.

FOREX öppnar ny valutabutik i Terminal 5 på Arlanda

Näringsliv Valutaväxlaren FOREX stärker sin närvaro på Arlanda flygplats genom att öppna en ny butik i avgångshallen i Terminal 5 – före säkerhetskontrollen. Det blir företagets fjärde butik på flygplatsen och markerar en återkomst till denna del av terminalen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening