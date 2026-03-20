Ryanair kritiserar SAS och svenska avgifter – satsar på Arlanda
Ryanair fortsätter att växa i Sverige och baserar sex flygplan på Stockholm Arlanda Airport, enligt Flygtorget.se.
Flygtorget har intervjuat Ryanairs VD Eddie Wilson som kritiserar SAS strategi och svenska flygplatsavgifter. – SAS prioriterar i allt högre grad Köpenhamn och lämnar Arlanda bakom sig, säger Wilson. Han varnar också för att Swedavias planerade höjning av flygplatsavgifterna med 9 procent under 2026 riskerar att minska vinsten av den slopade flygskatten.
Ryanair lanserar inför sommaren 2026 ett rekordstort program med 83 linjer från tre svenska flygplatser och över 4,4 miljoner passagerare. Wilson menar att bolaget kan fördubbla trafiken i Sverige om förutsättningarna är rätt.
