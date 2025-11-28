Rovdjur rapporteras i Sigtuna – lodjur vanligast enligt Skandobs

Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.

Lodjur är den art som rapporterats flest gånger. Åtta observationer finns registrerade mellan 1 oktober 2024 och 30 september i år, varav fem har bekräftats av länsstyrelsen. En av observationerna fångades på bild den 26 augusti i år, enligt Newsworthy.

Björn, varg och järv finns också med bland årets rapporter, men ingen av dessa observationer har bekräftats. I Stockholms län är lodjur överlag den art som ses oftast, med flest rapporter i Norrtälje kommun.

Nationellt har antalet rapporterade rovdjursobservationer ökat de senaste åren. Enligt Naturvårdsverket kan ökningen delvis förklaras av att fler rovdjur rör sig i områden med större befolkningstäthet samt att allmänheten rapporterar mer frekvent och med fler bildunderlag, bland annat genom åtelkameror.

Observationer i Skandobs kan ingå i länsstyrelsens inventeringsarbete, men behöver verifieras på plats för att användas i den årliga statistiken.