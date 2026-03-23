Rosersbergs skytteförening hotas efter uppsagt arrende

Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.

Föreningen, som har drygt 2 000 medlemmar och erbjuder bland annat gevärs-, hagel- och pistolskytte, reagerar kraftigt på uppsägningen enligt tidningen Svensk Jakt. Huvudstyrelsen meddelar att man kommer kämpa för att få beslutet omprövat. Anläggningen används inte bara av medlemmar utan även av Polisen, Tullverket och Försvarsmakten, samt för älgmärket och andra skytteträningar.

Rosersbergs skytteförening betonar att verksamheten bidrar både till fritidsverksamhet och kompetensförsörjning inom totalförsvaret, och menar att skytteverksamheten är en del av den civila och militära infrastrukturen enligt riksdagens beslut om Totalförsvaret 2025–2030.