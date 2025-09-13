Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

Lukas Makdesi öppnade målskyttet redan i den tionde minuten och strax före pausvilan utökades ledningen genom ett självmål. Almunge reducerade med en kvart kvar att spela och skapade därefter tryck framåt, men i slutminuterna kunde Pedro Luis Rivera Sarri avgöra med 3–1 för Rosersberg.

Segern innebär att Rosersbergs IK går till seriefinal mot Enköping den 29 september med förstaplatsen i egna händer. Totalt återstår tre matcher, och där Rosersberg på förhand har ett något enklare spelschema än konkurrenterna.