Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.
Lukas Makdesi öppnade målskyttet redan i den tionde minuten och strax före pausvilan utökades ledningen genom ett självmål. Almunge reducerade med en kvart kvar att spela och skapade därefter tryck framåt, men i slutminuterna kunde Pedro Luis Rivera Sarri avgöra med 3–1 för Rosersberg.
Segern innebär att Rosersbergs IK går till seriefinal mot Enköping den 29 september med förstaplatsen i egna händer. Totalt återstår tre matcher, och där Rosersberg på förhand har ett något enklare spelschema än konkurrenterna.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
Sport Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.