Rosersbergs IK klart för Division 4 – igen

Det blir spel i division 4 nästa säsong för Rosersbergs IK:s herrar.

Säsongen 2025 blev en framgångssaga för Rosersbergslaget. Trots att seriesegern till slut gick till Enköpings IS räckte RIK:s starka andraplats för att ta klivet uppåt i seriesystemet.

Laget visade styrka in i det sista men dessvärre föll man i näst sista omgången mot EIS som knep förstaplatsen. Efter några veckor stod det klart att RIK också får följa med EIS uppåt.

Uppflyttningen innebär en välkommen återkomst till division 4 för klubben. Senast laget spelade på den nivån var säsongen 2021. Nu väntar en kortare tids vila innan förberedelserna inför nästa års utmaningar i division 4 drar igång på allvar. Klubben har redan visat att de har bredd i truppen, bland annat genom att nyligen starta upp ett B-lag i syfte att utveckla fler lokala talanger.