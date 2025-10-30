Lukas Makdesi svarade för 24 mål i serienFoto: Rosersbergs IK

Rosersbergs IK klart för Division 4 – igen

Det blir spel i division 4 nästa säsong för Rosersbergs IK:s herrar.

Säsongen 2025 blev en framgångssaga för Rosersbergslaget. Trots att seriesegern till slut gick till Enköpings IS  räckte RIK:s starka andraplats för att ta klivet uppåt i seriesystemet.

Laget visade styrka in i det sista men dessvärre föll man i näst sista omgången mot EIS som knep förstaplatsen. Efter några veckor stod det klart att RIK också får följa med EIS uppåt.

Uppflyttningen innebär en välkommen återkomst till division 4 för klubben. Senast laget spelade på den nivån var säsongen 2021. Nu väntar en kortare tids vila innan förberedelserna inför nästa års utmaningar i division 4 drar igång på allvar. Klubben har redan visat att de har bredd i truppen, bland annat genom att nyligen starta upp ett B-lag i syfte att utveckla fler lokala talanger.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.