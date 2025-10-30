Rosersbergs IK klart för Division 4 – igen

Det blir spel i division 4 nästa säsong för Rosersbergs IK:s herrar.
Säsongen 2025 blev en framgångssaga för Rosersbergslaget. Trots att seriesegern till slut gick till Enköpings IS räckte RIK:s starka andraplats för att ta klivet uppåt i seriesystemet.
Laget visade styrka in i det sista men dessvärre föll man i näst sista omgången mot EIS som knep förstaplatsen. Efter några veckor stod det klart att RIK också får följa med EIS uppåt.
Uppflyttningen innebär en välkommen återkomst till division 4 för klubben. Senast laget spelade på den nivån var säsongen 2021. Nu väntar en kortare tids vila innan förberedelserna inför nästa års utmaningar i division 4 drar igång på allvar. Klubben har redan visat att de har bredd i truppen, bland annat genom att nyligen starta upp ett B-lag i syfte att utveckla fler lokala talanger.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.