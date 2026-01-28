Elin Ingves Pyk bor i Rosersberg och är VD för Sevan i Rosersberg.Foto: Pressbild

Rosersbergaren Elin kan bli Årets VD

Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.

Det är bolagets koncern-vd Michael Maroutian som har nominerat Elin Ingves Pyk. I nomineringen lyfts hennes ledarskap, långsiktiga fokus och företagets starka tillväxt. Under hennes sju år som vd har omsättningen fyrdubblats samtidigt som verksamheten vuxit med lönsamhet och kvalitet.

Sevan Hummus Factory har under de senaste åren expanderat snabbt med målet att etablera hummus som ett självklart inslag i hushållens kylskåp, först i Norden och på sikt i norra Europa. Tillväxten har också inneburit nya arbetstillfällen och bidragit till att fler fått en väg in på den svenska arbetsmarknaden.

Utmärkelsen Årets VD delas ut av Motivation.se och syftar till att uppmärksamma värderingsdrivet och hållbart ledarskap inom näringslivet. Priset delas ut i flera kategorier och vinnarna presenteras på Kistamässan den 18 februari 2026.

I kategorin små företag är Elin Ingves Pyk nominerad tillsammans med Niklas Harging från Mindset AB i Stockholm och Michael Swall från Pilotage Development AB i Drottningholm.

Av Erik Karlsson

