Rosersbergare nominerad till Årets prestation på Ryttargalan
Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Darcourt ingick i det svenska dressyrlaget som slutade trea i Nations Cup i Aachen, en av årets mest prestigefyllda tävlingar. Laget mötte några av världens bästa ryttare, och prestationen hyllas som en stark insats i ett mycket tufft startfält.
Totalt delas nio priser ut under kvällen, bland annat Årets häst och Årets hästskötare. Galan firar 20 år och kombinerar tävling med hyllning av svenska ryttare och deras hästar. Caroline är 44 år gammal och representerar Djursholms ridklubb. Hon vann i somras Falsterbo Hores Show två gånger om.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.