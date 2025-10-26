Rosersbergare nominerad till Årets prestation på Ryttargalan

Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.

Darcourt ingick i det svenska dressyrlaget som slutade trea i Nations Cup i Aachen, en av årets mest prestigefyllda tävlingar. Laget mötte några av världens bästa ryttare, och prestationen hyllas som en stark insats i ett mycket tufft startfält.

Totalt delas nio priser ut under kvällen, bland annat Årets häst och Årets hästskötare. Galan firar 20 år och kombinerar tävling med hyllning av svenska ryttare och deras hästar. Caroline är 44 år gammal och representerar Djursholms ridklubb. Hon vann i somras Falsterbo Hores Show två gånger om.