Rosersbergare nominerad till Årets prestation på Ryttargalan

Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.

Darcourt ingick i det svenska dressyrlaget som slutade trea i Nations Cup i Aachen, en av årets mest prestigefyllda tävlingar. Laget mötte några av världens bästa ryttare, och prestationen hyllas som en stark insats i ett mycket tufft startfält.

Totalt delas nio priser ut under kvällen, bland annat Årets häst och Årets hästskötare. Galan firar 20 år och kombinerar tävling med hyllning av svenska ryttare och deras hästar. Caroline är 44 år gammal och representerar Djursholms ridklubb. Hon vann i somras Falsterbo Hores Show två gånger om.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.