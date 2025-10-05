Rosersberg vann – fortsatt chans på seriesegern

Rosersbergs IK besegrade Enköping United med 4–2 i säsongens näst sista omgång. Segern innebär att Rosersberg fortfarande har chans att vinna serien inför avslutningen nästa helg.

Lukas Makdesi gav Rosersberg en drömstart med två mål inom loppet av fjorton minuter. Joakim Brolund utökade till 3–0 tidigt i den andra halvleken. Enköping reducerade genom Ed Grinde, men Elis Thorsell satte 4–1 på tilläggstid innan gästerna avslutade matchen med ett straffmål genom Elias Lövgren Östman.

För att Rosersberg ska ta hem seriesegern krävs att Almunge vinner mot Enköpings IS samtidigt som Rosersberg själva besegrar Alsike i den sista omgången.

Laget förlorade nyligen mot just Enköpings IS – en match som kan visa sig bli avgörande när serien summeras efter helgens avslutning.