Rosersberg redo för ny ungdomsavdelning inom Kriminalvården

Rosersberg blir en av de första platserna i landet där särskilda avdelningar för barn och unga inom Kriminalvården ska startas. Planen är att verksamheten ska vara i drift från den 1 juli 2026.

Arbetet har pågått sedan regeringen gav uppdraget hösten 2023. Nu har förberedelserna redovisats för regeringen och enligt Kriminalvården ligger arbetet i fas inför starten.

I det första steget är det anstalter i Rosersberg och Kumla som ska ta emot pojkar, medan Sagsjön tar emot flickor. På sikt planeras fler enheter runt om i landet.

Bakgrunden är att även unga lagöverträdare ska kunna avtjäna straff inom Kriminalvården. Det innebär att verksamheten i Rosersberg behöver anpassas för en ny målgrupp, med större fokus på trygghet, utbildning och behandling.

Kriminalvården räknar inte med någon större tillströmning direkt vid starten, eftersom det bara gäller brott som begås efter att lagen träder i kraft och efterföljande domar.

Arbetet handlar bland annat om att skapa rätt kompetens hos personalen och bygga upp strukturer som fungerar för unga intagna, inklusive stöd för personer med särskilda behov.