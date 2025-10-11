Lukas Makdesi gjorde mål igen och vann skytteligan på 24 mål. Även tvåan i skytteligan var hemmahörande i RIK, Joakim Brolund gjorde 17 målFoto: Rosersbergs IK

Rosersberg avslutade med storseger – slutar tvåa i tabellen

RIK vann sin match mot Alsike men var beroende av att Almunge skulle tappa poäng mot Almunge för att gå direkt upp i fyran.

Rosersberg avslutade säsongen på bästa sätt genom att besegra Alsike med hela 7–2 på bortaplan. Trots storsegern räckte det inte hela vägen till serieseger, då Enköping samtidigt vann sin match mot Almunge med 5–0 och säkrade förstaplatsen redan efter en halvtimme.

Rosersberg fick en drömstart i Alsike. Joakim Brolund öppnade målskyttet efter 13 minuter och Anton Lagerkvist Kalla utökade kort därefter till 2–0. Mortda Zatki satte trean efter en halvtimme, och när Brolund gjorde sitt andra mål i början av andra halvlek var matchen i praktiken avgjord.

Hemmalaget reducerade två gånger om genom Albert Björnemo och Gustav Lundin, men Rosersberg fortsatte att trumma på. Lukas Makdesi och Mathyo Pato (två mål) fastställde slutresultatet till 7–2.

Trots andraplatsen finns chans till uppflyttning, beroende på hur många lag som flyttas upp från division 4 till division 3.

