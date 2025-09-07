Foto: Insändarbild

Rölukt i kabin – plan till Finland vände tillbaka

Under söndagen larmade ett plan om röklukt i kabin varpå piloten vände tillbaka kort efter start.

Ett SAS-plan på väg från Arlanda till Vasa i Finland tvingades vända tillbaka på söndagseftermiddagen sedan besättningen känt röklukt i kabinen. Piloterna valde att återvända till Arlanda och landningen kunde genomföras utan problem. Ombord fanns 33 personer och flygplanet var av modellen ATR 72. Händelsen hanterades enligt rutinerna och ingen person ska ha skadats, skriver expressen.se.

Av Erik Karlsson

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Få unga i kommunfullmäktige

Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

Över 3000 störs på natten av buller

Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.