Rölukt i kabin – plan till Finland vände tillbaka

Under söndagen larmade ett plan om röklukt i kabin varpå piloten vände tillbaka kort efter start.

Ett SAS-plan på väg från Arlanda till Vasa i Finland tvingades vända tillbaka på söndagseftermiddagen sedan besättningen känt röklukt i kabinen. Piloterna valde att återvända till Arlanda och landningen kunde genomföras utan problem. Ombord fanns 33 personer och flygplanet var av modellen ATR 72. Händelsen hanterades enligt rutinerna och ingen person ska ha skadats, skriver expressen.se.