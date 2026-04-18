Rökutveckling på plan som skulle lämna gate

Rök upptäcktes i kabinen på ett flygplan på Arlanda under lördagsmorgonen, enligt Expressen.

Händelsen inträffade i samband med att planet skulle rullas ut från gaten. Besättningen avbröt då och planet återvände till gaten.

När räddningstjänsten var på väg till platsen hade rökutvecklingen redan avtagit. Insatsen kunde därför avslutas utan åtgärd.

Ärendet har därefter lämnats över till flygplatsoperatören för vidare hantering, skriver Expressen.