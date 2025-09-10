Risk för skyfall i kommunen

SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.

Enligt SMHI kan lokalt kraftiga regn- eller åskskurar ge mellan 20 och 40 millimeter nederbörd på kort tid, vilket kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem, vägar och viadukter. Myndigheten uppmanar allmänheten att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar, flytta känsliga föremål från källare och undvika att köra genom större vattensamlingar.

Kraftig åska kan förekomma i samband med skurarna och trafikanter uppmanas att vara försiktiga då sikten kan försämras och risken för vattenplaning ökar.