Risk för skogsbränder i kommunen

Det råder risk för skogsbrand i bland annat Sigtuna kommun med anledning av att det är torra marker.

En varning om skogsbrand utfärdades för Sigtuna kommun och östra Svealand. Risken för skogsbrand bedömdes som mycket stor till extremt stor. Skogsbränder kan uppstå lätt på grund av eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag, och bränder kan snabbt spridas i skog och mark. Det är viktigt att vara mycket försiktig med eldning utomhus, och ofta råder eldningsförbud.

Denna risk var särskilt påtaglig under perioden från den 12 augusti kl. 08.00 till den 15 augusti kl. 23.00. Under torsdagen förväntades risken för spridning av brand att öka lokalt, och även under fredagen kunde risken vara stor på vissa platser, trots att skurar kunde förekomma tidvis.