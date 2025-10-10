Risk för längre köer på Arlanda när nytt EU-system införs
Det finns risk för köer på Arlanda i samband med att det nya gränssystemet inför.
Från och med den 12 oktober inför EU ett nytt gränskontrollsystem vid unionens och Schengenområdets yttre gränser. Systemet gäller inte EU-medborgare, men kan tillfälligt orsaka längre väntetider vid passkontroller på europeiska flygplatser, däribland Arlanda.
Resenärer som är svenska eller EU-medborgare uppmanas att följa skyltningen för ”EU-pass” för att undvika onödiga köer. Personer med dubbla medborgarskap bör resa med sitt EU-pass.
Flygresenärer rekommenderas att komma till flygplatsen i den tid som flygbolaget anger. Även Swedavias generella restips finns tillgängliga för att underlätta planeringen inför resan.
Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
Politik Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var i Märsta under onsdagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M). Fokus låg på bostadsfrågor, infrastruktur och den lokala utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.
Notiser Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan
Nyheter Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.
Nyheter Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.