Risk för längre köer på Arlanda när nytt EU-system införs

Det finns risk för köer på Arlanda i samband med att det nya gränssystemet inför.

Från och med den 12 oktober inför EU ett nytt gränskontrollsystem vid unionens och Schengenområdets yttre gränser. Systemet gäller inte EU-medborgare, men kan tillfälligt orsaka längre väntetider vid passkontroller på europeiska flygplatser, däribland Arlanda.

Resenärer som är svenska eller EU-medborgare uppmanas att följa skyltningen för ”EU-pass” för att undvika onödiga köer. Personer med dubbla medborgarskap bör resa med sitt EU-pass.

Flygresenärer rekommenderas att komma till flygplatsen i den tid som flygbolaget anger. Även Swedavias generella restips finns tillgängliga för att underlätta planeringen inför resan.