Foto: Swedavia/Kalle Sanner

Risk för längre köer på Arlanda när nytt EU-system införs

Det finns risk för köer på Arlanda i samband med att det nya gränssystemet inför.

Från och med den 12 oktober inför EU ett nytt gränskontrollsystem vid unionens och Schengenområdets yttre gränser. Systemet gäller inte EU-medborgare, men kan tillfälligt orsaka längre väntetider vid passkontroller på europeiska flygplatser, däribland Arlanda.

Resenärer som är svenska eller EU-medborgare uppmanas att följa skyltningen för ”EU-pass” för att undvika onödiga köer. Personer med dubbla medborgarskap bör resa med sitt EU-pass.

Flygresenärer rekommenderas att komma till flygplatsen i den tid som flygbolaget anger. Även Swedavias generella restips finns tillgängliga för att underlätta planeringen inför resan.

Av Erik Karlsson
upphandlingen av bolt

Oklart om Bolt-domen överklagas

Nyheter Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.

VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.