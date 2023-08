Risk för kraftigt skyfall över kommunen

En varning från SMHI har satt invånare i beredskap när en kraftig väderomställning förutspås. Från tisdag kväll den 15 augusti klockan 18.00 till onsdag morgon den 16 augusti klockan 03.00 väntas intensiva regnskurar och kraftig åska svepa över området.

SMHI varnar för att mycket varm och fuktig luft kommer att strömma in söderifrån och skapa förutsättningar för extrema regnskurar och åska under denna tidsperiod. Väderprognosen indikerar att regnen kan vara särskilt kraftiga och att åskoväder är en möjlighet, vilket kan leda till flera potentiella konsekvenser för invånarna i de berörda områdena. Det kan falla så mycket som 10 mm regn under kvällen och natten i kommunen.

En av de mest framträdande påverkningarna kommer vara på trafiken. Översvämmade vägar kan försena resor och skapa trafikstockningar, vilket bör beaktas när man planerar sin resa under dessa dagar. Dessutom finns en risk för att källare, dagvattensystem, vägar och viadukter kan översvämmas på grund av de kraftiga regnen. Invånare och fastighetsägare uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för skador.

SMHI understryker att prognosen är komplicerad, och det är svårt att exakt förutsäga var och när de kraftigaste skurarna kommer att inträffa samt hur mycket regn som kan falla. Trots denna osäkerhet är det viktigt att vara förberedd på eventuella konsekvenser av det intensiva vädret. Invånare uppmanas att hålla sig informerade om de senaste väderuppdateringarna och att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa deras säkerhet och välbefinnande.

I en tid av ökad väderosäkerhet och extremväder är det avgörande att vara medveten om potentiella risker och att agera i enlighet med råd från myndigheter och experter för att minimera påverkan på våra liv och samhällen.