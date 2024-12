Risk för ishalka under onsdagen

En vädervarning för Sigtuna kommun och resten av östra Svealand har utfärdats med anledning av halka från onsdag morgon.

Efter en kall natt väntas regn dra in från sydväst under morgonen, vilket kan frysa till is när det träffar kalla ytor. Detta kan skapa svåra vägförhållanden, särskilt fram till eftermiddagen då marktemperaturen förväntas stiga söderifrån och halkan gradvis avtar.

Invånare uppmanas att köra försiktigt, anpassa hastigheten till väglaget och avsätta extra tid för resor. Förseningar och inställda avgångar i kollektivtrafiken kan förekomma, så det är viktigt att planera sin resa noggrant. Varningen gäller mellan kl. 06.00 och kl. 15.00.