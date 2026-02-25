Risk för ishalka i Sigtuna kommun

SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

Snön övergår under kvällen i regn eller underkylt regn som fryser på kalla ytor, vilket gör vägarna hala. Halkan väntas minska under torsdagsmorgonen när temperaturen stiger till några plusgrader.

Bilister och cyklister bör ta det försiktigt, köra långsammare än vanligt och räkna med extra tid på resan. Kollektivtrafiken kan också drabbas av förseningar eller inställda avgångar.