Risk för halka på flera vägar i kommunen

Snöfall under kvällen och natten har lett till besvärliga väglag på flera sträckor i och runt Sigtuna kommun.
Trafikverket varnar för risk för halka och uppger att lössnö förekommer på vägarna. Halkbekämpning pågår mellan den 19 november klockan 20.00 och den 20 november klockan 02.00.
På E4 mellan Knivsta och Arlanda, liksom på sträckan Arlanda flygplats–trafikplats Arlanda, rapporteras risk för halka i kombination med lössnö. Samma förhållanden gäller för väg 255 mellan Märsta och Lövstaholm samt väg 263 mellan Märsta och Finnstaholm.
Bilister uppmanas att ta det försiktigt, sänka hastigheten och räkna med längre restider när väglaget är osäkert.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.