Risk för halka på flera vägar i kommunen

Snöfall under kvällen och natten har lett till besvärliga väglag på flera sträckor i och runt Sigtuna kommun.

Trafikverket varnar för risk för halka och uppger att lössnö förekommer på vägarna. Halkbekämpning pågår mellan den 19 november klockan 20.00 och den 20 november klockan 02.00.

På E4 mellan Knivsta och Arlanda, liksom på sträckan Arlanda flygplats–trafikplats Arlanda, rapporteras risk för halka i kombination med lössnö. Samma förhållanden gäller för väg 255 mellan Märsta och Lövstaholm samt väg 263 mellan Märsta och Finnstaholm.

Bilister uppmanas att ta det försiktigt, sänka hastigheten och räkna med längre restider när väglaget är osäkert.