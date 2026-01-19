RIK vann Division 2-derby mot HF SIF

Det spelades Division 2-derby mellan Rosersbergs IK och Skånelas andralag HF SIF under söndagen.

Derbyt mellan Rosersberg och Skånela bjöd på svängigt spel och högt tempo. Skånela fick en stark start och gick upp till 4–1 efter fyra minuter. Därefter arbetade sig Rosersberg in i matchen, vände underläget till 6–5 och ryckte sedan till 11–7. Lagen följdes åt under slutet av första halvlek, som avslutades med ett sent Skånelamål till ställningen 17–15 i paus till Rosersberg.

I den andra halvleken öppnade Skånela återigen bäst och kvitterade till 18–18. Efter det tog Rosersberg åter initiativet och höll ett försprång på mellan ett och fyra mål resten av matchen. Slutresultatet skrevs till 32–30.

Matchen spelades inför 187 åskådare, med i stort sett fulla läktare och en intensiv stämning. I tabellen är HF SIF tvåa, RIK jagar strax bakom på en fjärdeplats.