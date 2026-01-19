Foto: Insändarbild

RIK vann Division 2-derby mot HF SIF

Det spelades Division 2-derby mellan Rosersbergs IK och Skånelas andralag HF SIF under söndagen.

Derbyt mellan Rosersberg och Skånela bjöd på svängigt spel och högt tempo. Skånela fick en stark start och gick upp till 4–1 efter fyra minuter. Därefter arbetade sig Rosersberg in i matchen, vände underläget till 6–5 och ryckte sedan till 11–7. Lagen följdes åt under slutet av första halvlek, som avslutades med ett sent Skånelamål till ställningen 17–15 i paus till Rosersberg.

I den andra halvleken öppnade Skånela återigen bäst och kvitterade till 18–18. Efter det tog Rosersberg åter initiativet och höll ett försprång på mellan ett och fyra mål resten av matchen. Slutresultatet skrevs till 32–30.

Matchen spelades inför 187 åskådare, med i stort sett fulla läktare och en intensiv stämning. I tabellen är HF SIF tvåa, RIK jagar strax bakom på en fjärdeplats.

Av Erik Karlsson

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.