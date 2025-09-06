RIK krossade Rimbo – Nu väntar seriefinal

Rosersberg har etablerat sig som topplag i Division 5 och leder serien efter 14 omgångar men med en match mer spelad.
På fredagen var det proppen ur mot mittenlaget Rimbo. Hela 13-0 slutade matchen efter sex mål av Lukas Makdesi. Makdesi toppar skytteligan i serien med 20 mål, tvåa är hans lagkamrat Joakim brolund med 14 mål. En viktig match spelas i nästa omgång då det är seriefinal mellan Rosersberg och Almunge i Almunge. En viktig match där segraren kan koppla grepp om segern i och med att två lag utgått och det bara kommer spelas 18 omgångar.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.