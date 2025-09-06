Lukas Makdesi toppar skytteliganFoto: Rosersbergs IK

RIK krossade Rimbo – Nu väntar seriefinal

Rosersberg har etablerat sig som topplag i Division 5 och leder serien efter 14 omgångar men med en match mer spelad.

På fredagen var det proppen ur mot mittenlaget Rimbo. Hela 13-0 slutade matchen efter sex mål av Lukas Makdesi. Makdesi toppar skytteligan i serien med 20 mål, tvåa är hans lagkamrat Joakim brolund med 14 mål. En viktig match spelas i nästa omgång då det är seriefinal mellan Rosersberg och Almunge i Almunge. En viktig match där segraren kan koppla grepp om segern i och med att två lag utgått och det bara kommer spelas 18 omgångar.

Av Erik Karlsson
