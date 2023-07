Resenärerna ökade med tolv procent

Resenärerna till och från Arlanda ökade till antalet med tolv procent enligt Swedavias siffror.

Flyget befinner sig i en intensiv period med många som reser till och från olika semesterdestinationer. I sommar lanseras också ett flertal nya linjer. Statistiken från Swedavia visar att 2,2 miljoner reste via Arlanda bara under juni vilket är en ökning med 12 procent. Arlanda har snart nått 90 procent av nivåerna för resandet som innan pandemin. Både inrikes och utrikestrafik ökade under juni, utrikes med tolv procent och inrikes med 14 procent.

-Vi är nu mitt upp i den reseintensiva sommarsäsongen och den höga efterfrågan på flygresor håller i sig. Utvecklingen drivs fortsatt av ett ökat resande till destinationer inom Europa relaterat till såväl semester som besök av släkt och vänner, men även inrikesresandet utvecklas totalt sett något mer positivt under juni, kommenterar Jonas Abrahamsson, Swedavias VD.