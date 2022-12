Resenärerna ökade med 40 procent

Arlanda noterade 1,5 miljoner resenärer under november: - Vi kan konstatera att flygresandet fortsätter att återhämta sig under november månad. Detta trots det osäkra omvärldsläget med ökade levnadskostnader och att efterfrågan under november normalt sett är en förhållandevis svagare månad, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

Höstlovet drog upp resandet på Arlanda i november. Det var ett ökat utbud jämfört med förra året. Trafiken gick upp 40 procent jämfört med förra året och är nu 18 procent under 2019-års nivåer. Enligt Jonas Abrahamsson, VD på Swedavia, ser man en ökad efterfrågan på resor och resandet väntas ligga på en stabil nivå trots omvärldsläget.

– Förberedelserna inför jul- och nyårsresandet pågår nu för fullt vid våra flygplatser för att välkomna alla våra helgresenärer, nya som återvändande resenärer. Vi har bland annat tagit in extra terminalvärdar som kommer vara tillgängliga på plats för våra resenärer och i våra kommunikationskanaler har vi samlat tips inför flygresan till resenärerna, säger Jonas Abrahamsson.