Resenärer från Kina måste visa negativt test

Resenärer från Kina kommer från och med lördag 7/1 behöva visa upp negativ covid-19-test i samband med inresa till Sverige.

Arlanda som har dagliga rutter till och från Kina kommer nu att behöva kontrollera resenärer som ankommer med anledning av smittspridningen i Kina. Resenärer som landar på Arlanda måste från 7/1 behöva visa upp ett negativt covid-19-test vid inresa för samtliga över 12 år.

– Det här ska ses som en möjlig smittskyddsåtgärd mot bakgrund av att vi för närvarande inte har så mycket information om det epidemiologiska läget i Kina. Det gäller inte minst om det cirkulerar andra virusvarianter där än de som finns i övriga världen, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Enligt FHM är smittspridningen just nu hög i Sverige och ökningen av resenärer väntas inte påverka smittspridningen i någon större utsträckning. Men med negativt provsvar kan man fördröja en eventuell introduktion av nya virusvarianter och i förlängningen minska belastningen på hälso- och sjukvården. Den som är sjuk just nu rekommenderas at stanna hemma och undvika kontakt med andra tills man är frisk.