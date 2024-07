Renoveringen av Stora Gatan återupptas i mitten av augusti

Efter sommaruppehållet återupptas renoveringen av Stora Gatan i Sigtuna den 19 augusti. Arbetet, som beräknas pågå fram till slutet av november, fokuserar under hösten på sträckan mellan Långgränd och Stora torget.

Renoveringen av Stora Gatan sker i etapper på grund av gatans smala bredd och behovet av att hantera schaktgropar, maskiner och transporter på ett säkert och effektivt sätt. Eftersom Stora Gatan är ett fornminne krävs extra försiktighet under arbetet för att bevara gatans historiska värde.

Tillfälligt avbrott i december

Efter avslutat arbete i november kommer ett uppehåll att göras i december, vilket innebär att ingen renovering kommer att ske under den månaden. Stadskärnan kan upplevas som stökig under anläggningstiden, men kommunen arbetar för att minimera störningarna för invånare och besökare. Kommunen tackar för den förståelse som visats under renoveringsprocessen.