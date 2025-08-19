Rekordmånga rotavdrag i sommar

Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

Enligt Skatteverkets statistik som Newsworthy sammanställt beviljades 1 740 Sigtunabor rotavdrag under maj, juni och juli. Det motsvarar drygt 19 miljoner kronor och är en ökning med 338 personer, eller 24 procent, jämfört med samma period förra året. Det är den högsta siffran i kommunen sedan åtminstone 2016, vilket är så långt tillbaka som statistiken sträcker sig.

I hela landet fick omkring 475 800 personer rotavdrag under samma period, en ökning på i snitt 18 procent jämfört med 2024. I Stockholms län låg ökningen på 18 procent, vilket motsvarar cirka 113 800 personer. Störst ökning noterades i Sollentuna kommun, med 29 procent fler godkända rotavdrag än året innan.

Totalt uppgick rotavdragen i Sverige till cirka 5 miljarder kronor under sommarmånaderna, jämfört med knappt 3 miljarder samma tid 2024. Det genomsnittliga rotavdraget låg på 10 600 kronor per kund – i Sigtuna var snittet något högre, cirka 10 900 kronor.