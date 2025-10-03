Rekordmånga övernattningar i kommunen under sommaren

Antalet gästnätter i Sigtuna kommun sommaren 2025 är de högsta på över ett decennium.

Totalt registrerades 324 403 gästnätter under juni, juli och augusti, visar färska siffror från Tillväxtverket som Newsworthy sammanställt. Det motsvarar en ökning med två procent jämfört med sommaren 2024.

Augusti stod för flest övernattningar med 114 402 gästnätter, följt av juni med 105 078 och juli med 104 923. Svenska besökare stod för 64 procent av gästnätterna, medan 36 procent kom från utländska besökare, främst från Europa och övriga världen.

I Stockholms län noterades totalt knappt 5,22 miljoner gästnätter under sommaren, en ökning med fyra procent. Den största ökningen skedde i Sollentuna, där antalet gästnätter steg med 26 procent.

På nationell nivå registrerades omkring 31 miljoner gästnätter, vilket är tre procent fler än sommaren 2024.