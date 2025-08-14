Steninge MotorträffFoto: Insändarbild

Rekordkväll när Steninge Motorträff rundade av säsongen

Steninge Motorträff avslutade säsongen med stil under onsdagskvällen – och lockade fler fordon än någonsin tidigare.

Runt 50 bilar och närmare 30 motorcyklar och mopeder samlades vid Steninge, vilket innebar ett nytt rekord med totalt omkring 80 fordon på plats.

Besökare kunde under kvällen ta del av allt från välputsade veteranbilar och klassiska mopeder till moderna motorcyklar. Stämningen var på topp och vädret bidrog till att många stannade länge för att umgås och titta på fordonen.
– Jag är så himla nöjd och tacksam för den här säsongen, och hoppas att vi ses igen nästa sommar, säger arrangören som också riktar ett stort tack till alla som deltagit och besökt träffarna under året.

Steninge Motorträff har under säsongen varit en återkommande mötesplats för fordonsentusiaster i trakten, och med årets rekordavslutning är förväntningarna inför nästa år redan höga.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

