Rekord hos Fritidsbanken

Fritidsbanken slog rekord i år med dubbelt så mycket utlånad utrustning jämfört med förra året.

Utlåningen av sport- och fritidsprylar i Märsta ökar kraftigt. Under årets tre första månader har dubbelt så mycket utrustning lånats ut jämfört med samma period i fjol.

Verksamheten slog rekord redan i januari. Då lånades lika många prylar ut som under hela det första året efter starten.

Den ökade efterfrågan märks tydligt och nu behövs fler saker att låna ut. Framför allt efterfrågas bollar, pingisutrustning och olika sommarspel.

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek, men för sport- och fritidsutrustning. Utlåningen är gratis och bygger på att privatpersoner, föreningar och företag skänker prylar de inte längre använder.